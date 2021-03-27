Хабиб Нурмагомедов: «Ислам Махачев будет чемпионом UFC в конце этого или начале следующего года»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, кого видит следующим чемпионом в 70 кг.

Все говорят о Чэндлере, Оливейре, Дастине, Коноре, Гэтжи, но мое мнение, что в конце этого, начале следующего года чемпионом будет Ислам Махачев. Некоторые подумают, что я продвигаю его, но нет. Я знаю, как он хорош. И все, кто когда-то стоял с ним в паре, боролся, грэпплил, спарринговал — они знают, как он хорош. Даже полусредневесы Леон Эдвардс и Камару Усман это знают, спросите у кого-угодно, хоть у Ди Си. В 2022-м Ислам будет чемпионом", — сказал Нурмагомедов на шоу UFC.

Ислам Махачев провел последний поединок 7 марта, задушив Дрю Добера на UFC 259. На данный момент Махачев идет на 7 победах подряд в легком весе.