Хабиб: «Никто и ничто не заставит меня вернуться в бои»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов снова отмел малейшую возможность возвращения в профессиональный спорт в качестве бойца.

«Может ли результат боя Оливейра-Порье заинтересовать меня так, чтобы я вернулся? Нет, нет. Если честно, нет. Никто и ничто не сможет сделать или сказать, чтобы я вернулся. Никто и ничто. У нас уже есть человек, кто должен забрать там пояс. Его зовут Ислам Махачев. Он должен вернуть пояс в Дагестан. В конце следующего года пояс будет у нас», — сказал Нурмагомедов в интервью Youtube-каналу ESPN.

Поединок Оливейры и Порье пройдет 11 декабря на UFC 269 в Лас-Вегасе.