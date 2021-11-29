Хабиб: «С деньгами у меня порядок. Если Бог даст мне время, чтобы потратить их все, то будет хорошо»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не нуждается в деньгах.

«Год назад мне предлагали подраться с Флойдом Мейвезером, - сказал Нурмагомедов в интервью Youtube-каналу ESPN. - Дана тогда спросил у Али: "Почему Хабиб не спрашивает у меня, сколько он заработает за этот бой?" Люди не понимают меня, наверное... Конечно, все любят деньги, они очень важны. Но для меня это не все. У меня есть деньги. У меня с этим порядок. Если Господь даст мне время, чтобы потратить все эти деньги, то это будет очень хорошо. Заработать деньги - это одно. Но второе - как потратить их. Я закончил карьеру и теперь передо мной задача - как распорядиться этими деньгами. Со спортом я закончил, у меня своя жизнь. Жизнь за клеткой - это тоже спорт, но другой».

Нурмагомедов провел последний поединок в октябре прошлого года, победив Джастина Гэтжи удушающим приемом на UFC 254.