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Хабиб на поединке с Порье заработает в 3-3,5 раза больше, чем за бой с Макгрегором

14:15
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Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов за поединок с Дастином Порье получит больше, чем за бой с Конором Макгрегором. Об этом заявил его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

— Гонорар Хабиба за бой с Порье будет сопоставим с тем, который ваш сын получил за поединок с Макгрегором?

— Он будет в 3-3,5 раза больше.

— Как такое возможно?

— Мы деремся не за мелочь. Мы знаем себе цену.

— Гарантированный гонорар Хабиба за бой с Макгергором — 2 миллиона долларов. И он казался большим.

— Это маловато для нас. Потому что мы сейчас — лучшие. Мы побили лучших. Мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как — Хабиба. (Илья Андреев)

Гонорар Хабиба за поединок с Конором составил 1 500 000 миллиона долларов (2 000 000 за выступление, 500 000 — штраф). По данным «СЭ», при этом суммарный гонорар Нурмагомедова за бой с Макгрегором составил около 15 миллионов долларов.

Полностью интервью Абдулманапа Нурмагомедова читайте на сайте «СЭ».

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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