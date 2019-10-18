Хабиб может провести бой в Сочи?

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — выложил в Instagram видео, где рассуждает о том, мог бы его сын заполнить арену «Фишт» в Сочи.

Как ранее отмечал Хабиб, он собирается провести следующий бой в марте-апреле в России. В качестве возможной площадки называется стадион «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, вмещающий более 60 тысяч зрителей и обладающий раздвигающейся крышей.

— Думаю, вот эту красоту нужно забить, — говорит Нурмагомедов-старший на видео, снимая «Фишт». — Март-апрель? Да. В марте здесь будет приблизительно 18-20 градусов, в апреле — 25-26. Хоть Конор, хоть Фергюсон. Нет разницы. Здесь все готово.

Также отец бойца написал (орфография и пунктуация сохранены): «Арена на 44 тыс мест, использовать партер вместимость 50 тысяч будет. Март-апрель очень удобно в олимпийской деревне. Как вы думаете Арена Фишт заполниться или нет???»

Хабиб Нурмагомедов провел последний бой 7 сентября в Абу-Даби, победив американца Дастина Порье. У Хабиба 28 побед и 0 поражений в ММА.