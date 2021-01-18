Хабиб: «Макс Холлоуэй может стать величайшим всех времен»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о выступлении Макса Холлоуэя в бою с Келвином Каттаром.

«Это было лучшее выступление Макса в карьере, я думаю, — считает Хабиб. - Мне кажется, он может стать величайшим бойцом всех времен. Сколько ему лет, 28-29? Думаю, его пик еще не подошел. В следующем году, может быть, как раз в этом — он и выйдет на пик. Мне кажется, когда он был чемпионом, он не был еще пиковым бойцом.

Мне всегда нравился Макс, помню, как мы едва не подрались. Лучший ли он боксер в UFC? Не знаю, но один из лучших точно. У него отличное кардио, подбородок. И это был еще не лучший Макс, его настоящее время будет позже«, — сказал Нурмагомедов в интервью ютуб-подкасту Full Reptile.

Макс Холлоуэй победил Келвина Каттара единогласным решением на UFC Fight Island 7. Гавайский боец выиграл у соперника все 5 раундов, два из них — по 10-8 и довел 445 значимых ударов против 133 у Каттара.