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Хабиб Нурмагомедов объяснил шутку про избиение в метро: «Это был больше подкол»

Хабиб Нурмагомедов объяснил шутку про избиение пассажира в московском метро
17 октября, 21:51
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Фото Getty Images
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Фото Getty Images
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объяснил свой пост в Instagram о Коноре Макгрегоре и избиении в метро.

«Это был больше подкол за океан. Ни один здравомыслящий человек не может поддержать этот поступок (избиение Романа Ковалева. — Прим. «СЭ»)», — сказал Хабиб журналистам.

Ранее россиянин пошутил над Конором, спроецировав на бывшего соперника новость о том, что глава СКР Александр Бастрыкин наградил медалью мужчину, которого избили дагестанцы в московском метро.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал Нурмагомедов в сторис в Instagram, опубликовав фотографию ирландца.

6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После победы российский боец выпрыгнул из октагона, набросившись на секунданта ирландца Диллона Дэниса. Троюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов — побежал на помощь родственнику, однако его настиг Макгрегор и нанес удар. После этого ирландца атаковали друзья Хабиба Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.

Новый скандал с Хабибом. Его хейтят за неудачную шутку про Макгрегора и «медаль от Бастрыкина»

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Илья Андреев все материалы автора
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