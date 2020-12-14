Хабиб и Месси вошли в топ-персон года по версии ВКонтакте
18:34
Социальная сеть ВКонтакте подвела итоги 2020 года. Был представлен список самых обсуждаемых персон и тем года. Рейтинг составлен по количеству упоминаний в публичных записях и комментариях ВКонтакте с января по декабрь 2020.
В разделе «Персоны и теме» упоминаются сразу два представителя спорта. На шестом месте расположился российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. На восьмой строчке оказался капитан «Барселоны» Лионель Месси.
Рейтинг ВКонтакте
1. Владимир Путин — 18,6 млн упоминаний
2. BTS — 8,6
3. Morgenstern — 3,2
4. Александр Лукашенко — 3,1
5. Дональд Трамп — 2,9
6. Хабиб Нурмагомедов — 2,8
7. Алексей навальный — 2,6
8. Лионель Месси — 2,3
9. Ольга Бузова — 1,7
10. Сергея Собянин — 1,6
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