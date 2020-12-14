Хабиб и Месси вошли в топ-персон года по версии ВКонтакте

Социальная сеть ВКонтакте подвела итоги 2020 года. Был представлен список самых обсуждаемых персон и тем года. Рейтинг составлен по количеству упоминаний в публичных записях и комментариях ВКонтакте с января по декабрь 2020.

В разделе «Персоны и теме» упоминаются сразу два представителя спорта. На шестом месте расположился российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. На восьмой строчке оказался капитан «Барселоны» Лионель Месси.

Рейтинг ВКонтакте

1. Владимир Путин — 18,6 млн упоминаний

2. BTS — 8,6

3. Morgenstern — 3,2

4. Александр Лукашенко — 3,1

5. Дональд Трамп — 2,9

6. Хабиб Нурмагомедов — 2,8

7. Алексей навальный — 2,6

8. Лионель Месси — 2,3

9. Ольга Бузова — 1,7

10. Сергея Собянин — 1,6