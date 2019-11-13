Хабиб и его команда потеряли около 800 тысяч долларов из-за инцидента в Лас-Вегасе

Общие потери чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова и его команды по итогам инцидента в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года после шоу UFC 229 составили порядка 750-800 тысяч долларов, сообщил «СЭ» менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

Нурмагомедов на турнире UFC 229 победил Конора Макгрегора и защитил чемпионский титул. После боя Хабиб прыгнул в зал, атаковав тренера Макгрегора по бразильскому джиу-джитсу Диллона Дэниса. В зале начались беспорядки. В результате Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов. Бойцы Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов были дисквалифицированы на год и оштрафованы на 25 тысяч долларов каждый. 8 ноября на встрече с болельщиками в Москве Хабиб заявил, что не будет выступать в Лас-Вегасе, пока перед ним не извинятся и не компенсируют миллион долларов.

— Хабиб озвучил сумму в 1 миллион долларов, но ведь его штрафовали на 500 тысяч. Почему? — вопрос Магомедову.

— Его лично — на 500 тысяч, но также штрафовали ребят, плюс были расходы на юристов. Вышло в итоге около 750-800 тысяч долларов.

— Вы были довольны работой юристов, или же возникли претензии?

— О юристах отдельный разговор, но факт остается фактом — они выполнили свою работу, мы заплатили им оговоренную сумму.

— А могли ли Хабиба оштрафовать еще сильнее?

— Могло случиться что угодно: и сумма штрафа могла вырасти, и дисквалифицировать могли на еще больший срок. (Илья Андреев)

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