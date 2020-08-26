Forbes на своем сайте опубликовал рейтинг 15 блогеров, которые больше всех зарабатывают на рекламе в российском Instagram. 10-е место занял чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

На первой строчке расположилась журналистка и ведущая Ксения Собчак. Ее доход составил 1,48 миллиона долларов при 7,7 миллиона подписчиков. Вторая — певица Полина Гагарина (0,89 млн долларов, 8,4 млн подписчиков). Третья — блоггер и певица Ида Галич (0,85 млн долларов, 7,1 млн подписчиков).

1. Ксения Собчак (1,48 млн долларов, 7,7 млн подписчиков)

2. Полина Гагарина (0,89 млн долларов, 8,4 млн подписчиков

3. Ида Галич (0,85 млн долларов, 7,1 млн подписчиков)

4. Ксения Бородина (0,77 млн долларов, 15,4 млн подписчиков)

5. Алина Левда (0,76 млн долларов, 5,3 млн подписчиков)

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10. Хабиб Нурмагомедов (0,6 млн долларов, 21,2 млн подписчиков)

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15. Рита Дакота (0,48 млн долларов, 2,5 млн подписчиков)

24 октября 31-летний Хабиб проведет бой с американцем Джастином Гэтжи.