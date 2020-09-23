Хабиб будет секундантом Тухугова в поединке с Даводу

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и боец UFC Ислам Махачев будут секундантами Зубайры Тухугова в его поединке с Хакимом Даводу, который состоится в ночь на 27 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) на шоу UFC 253. Об этом Тухугов сообщил в интервью «СЭ».

— Сейчас со мной Мурад Мачаев, тренер по боксу Магомед, Абдурахман Темиров, — сказал Тухугов. — Четвертого человека не пускают. Карантин — все строго. За два дня до боя приедут Хабиб и Ислам. Они заменят Мурада и Абдурахмана. Так что меня будут секундировать Хабиб, Ислам и Магомед.

На счету 30-летнего россиянина Тухугова 19 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА. У 29-летнего канадца Даводу 11 побед и 1 поражение. (Илья Андреев)