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Густафссон может дебютировать в тяжелом весе в бою против Вердума

09:10
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Бывший претендент на титул UFC Александр Густафссон может вернуться в октагон, чтобы попробовать свои силы в новой для себя весовой категории, сообщает MMA Junkie.

Густафссон, который трижды оспаривал пояс полутяжелого веса, принял решение подняться в тяжелый дивизион, чтобы подраться с бывшим чемпионом Фабрисиу Вердумом. Поединок шведа с бразильцем может состояться 25 июля на «Бойцовском острове».

Густафссон решил приостановить карьеру летом прошлого года, когда потерпел досрочное поражение от Энтони Смита.

Всего 33-летний швед одержал в UFC 18 побед при 6 поражениях. На счету 42-летнего бразильца 23 победы, 8 поражений и 1 ничья.

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