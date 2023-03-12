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Гурьянов — о поражении Яна от Двалишвили: «Это драма и этап становления большого чемпиона»

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Президент лиги OPEN FC Александр Гурьянов прокомментировал поражение российского бойца Петра Яна в бою с Мерабом Двалишвили из Грузии на турнире UFC Fight Night.

«Я сейчас в интернете вижу: «Петр Ян? Да он случайно стал чемпионом. Вот весь бой и показал, кто он!». Ребята, чтобы выйти в клетку и дойти до самого высокого уровня, до главного боя в UFC надо на таких скоростях пахать, что многим нашим «локальным звездочкам» и не снится.

Но это драма, безусловно. Помните фильм про Джордана «Последний танец» (Last Dance)? У Петра Яна драма будет круче. И то, что мы сейчас наблюдаем — это лишь одна из глав, потому что через сколько лет, когда Ян вернет позиции — все хейтеры придут и будут смотреть на него и приговаривать, что верили в трудные времена в Петра.

Сегодня Мераб был сильнее. Но Петр не так прост. Это этап становления большого чемпиона. Не у всех великих в графе поражения стоит «ноль», — цитирует Гурьянова mma.metaratings.ru.

Двалишвили победил 30-летнего россиянина единогласным решением судей. Для Яна это поражение стало третьим подряд — до этого он проиграл американцам Шону О'Мэлли и Алджамейну Стерлингу.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/aleksandr-guryanov-o-porazhenii-petra-yana-eto-drama-i-etap-stanovleniya-bolshogo-chempiona-234839/
Мераб Двалишвили
Петр Ян
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