Четыре бойца получили бонусы по итогам UFC Fight Night 221

Бонус за «Бой вечера» получили бразилец Витор Петрино (8-0) и швед Антон Туркай (8-2), оба бойца получили дополнительные 50 тысяч долларов. Петрино одолел Туркая единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).

Бонусов за «Выступление вечера» удостоились британец Дэйви Грант (15-6) и бразилец Бруно Силва (13-5). Грант одолел Рафаэля Ассунсао (28-10) сабмишном в третьем раунде, а Силва победил Тайсона Нама (21-13) сабмишном во втором раунде.

Турнир UFC Fight Night 221 состоялся 11 марта в Лас-Вегасе, США.