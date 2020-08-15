Грузинский боец UFC уверен в победе Стерлинга над Яном

Американец Алджамейн Стерлинг — явный фаворит в бою с чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном, считает грузинcкий боец UFC Мераб Двалишвили.

— Большинство считает, что Петр Ян — фаворит в бою со Стерлингом. А вы что думаете? — вопрос Двалишвили.

— Конечно, Стерлинг выиграет этот бой! О чем мы говорим?! Да бросьте, Ян ни с кем топовым не дрался. Сами посудите. Альдо побеждал, как минимум, пятерых супер-бойцов, но он сам уже прошел свой пик пять-шесть лет назад. А Стерлинг сейчас находится на топ-уровне. У него отличная ударная техника, а грэпплинг просто невероятный. А также работа у сетки, кардио, борьба — все на высочайшем уровне. А еще у него уже накопилось много опыта. Так что посмотрим. Петр Ян только победил завершившего карьеру Жозе Альдо, — бойца-ударника, согнавшего много веса. Про остальных вообще не говорю. 40-летнего парня побил, который не был даже в топ-15, и так далее.

— А как бы сложился ваш бой с Петром Яном?

— Петр Ян — сильный, пойми меня правильно. Это был бы сложный бой. Прямо сейчас это точно был бы тяжелейший вызов для меня. Вот Алджамейн Стерлинг бы выиграл у него точно. А мне было бы тяжело. Конечно, я хочу этого боя, но он — сильный. Это правда.



На счету 29-летнего Двалишвили 11 побед и 4 поражения в ММА (4-2 в UFC). В ночь на 16 августа он проведет бой с Джоном Додсоном на турнире UFC 252. Двалишвили тренируется вместе со Стерлингом в зале Serra-Longo Fight Team (Лонг-Айленд, США). (Михаил Потапов)

Полностью интервью с Двалишвили