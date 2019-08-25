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Гозали за 11 секунд победил белоруса Муравицкого. Это рекорд Bellator

05:00
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Израильтянин Авив Гозали победил белоруса Эдуарда Муравицкого на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США). Гозали выполнил узел ноги — прием из бразильского джиу-джитсу, который подразумевает собой скрутку пятки оппонента. Муравицкий не смог продолжить бой, который стал самым коротким по продолжительности в истории организации.

В главное поединке турнира сойдутся российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов и американец Мэтт Митрион, которые уже встречались 15 февраля. Тогда поединок был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара ногой в пах — Харитонов не смог продолжить бой.

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