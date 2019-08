Гозали за 11 секунд победил белоруса Муравицкого. Это рекорд Bellator

Израильтянин Авив Гозали победил белоруса Эдуарда Муравицкого на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США). Гозали выполнил узел ноги — прием из бразильского джиу-джитсу, который подразумевает собой скрутку пятки оппонента. Муравицкий не смог продолжить бой, который стал самым коротким по продолжительности в истории организации.

11 seconds was all it took for Aviv Gozali!



Aviv locks in the fastest sub in Bellator history with this beautiful heel hook! #Bellator225 pic.twitter.com/fRDJoXIrjo