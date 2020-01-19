Ирландский боец ММА Конор Макгрегор после победы над американцем Дональдом Серроне в главном поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США) заявил, что готов провести бой против Камару Усмана или Хорхе Масвидаля. Оба они присутствовали на поединке.

— Любой из этих маленьких болтливых дураков может получить это (бой — Прим. «СЭ»), — цитирует ирландца Mirror. — Каждый из них. Это не имеет значения. Я вернулся, и я готов. Мне нравится этот дивизион. Чувствую себя хорошо.

Ранее Конор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Сегодняшний поединок проходил в полусредней весовой категории. В этом весе чемпионом является Камару Усман. Хорхе Масвидаль занимает третье место в рейтинге.

31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка. 36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41-й победе. В своем предыдущем бою он уступил своему соотечественнику Джастину Гэтжи.