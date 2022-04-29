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Сегодня, 11:13

Гольцов победил Гудэйла на PFL 2

Роман Шишов
Корреспондент
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Российский тяжеловес Денис Гольцов одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Коди Гудэйлом в рамках турнира PFL 2.

31-летний боец сохранил первую строчку в турнирной таблице четвертого сезона лиги PFL.

В главном поединке вечера чемпион третьего сезона в тяжелом весе бразилец Бруно Каппелозза (13-5) в первом раунде победил англичанина Стюарта Остина (14-7).

Турнир прошел в Арлингтоне (штат Техас, США) на стадионе Esports Stadium Arlington.

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