Гольцов победил Гудэйла на PFL 2
Российский тяжеловес Денис Гольцов одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Коди Гудэйлом в рамках турнира PFL 2.
31-летний боец сохранил первую строчку в турнирной таблице четвертого сезона лиги PFL.
В главном поединке вечера чемпион третьего сезона в тяжелом весе бразилец Бруно Каппелозза (13-5) в первом раунде победил англичанина Стюарта Остина (14-7).
Турнир прошел в Арлингтоне (штат Техас, США) на стадионе Esports Stadium Arlington.
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