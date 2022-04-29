Эмеев в своем следующем бою подерется с Маддаленом

Российский боец UFC в полусреднем весе Рамазан Эмеев в своем следующем бою подерется с представителем Австралии Джеком Делла Маддаленом. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Марсель Дорфф.

34-летний Эмеев (20-5) провел в UFC семь поединков и одержал пять побед. В своем последнем бою 16 октября 2021 года он решением судей проиграл британцу Дэнни Робертсу.

В российском промоушене M-1 Global Эмеев был чемпионом в среднем весе.

Делла Маддалена в своем последнем бою на UFC 270 проиграл американцу Питу Родригесу.