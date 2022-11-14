Арутюнян — о словах Карелина: «Такое высказывание — неуважение к спортсменам, которые посвящают ММА всю свою жизнь»

Промоутер и глава лиги ММА «Наше дело» Артур Арутюнян отреагировал на слова трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина.

«Александр Александрович, безусловно, — выдающийся спортсмен, и это его личное мнение. Но я с ним не согласен. Скажу вам как выдающийся промоутер: ММА официально признанный вид спорта во всем мире, его смотрят и любят миллионы людей. Такое высказывание — неуважение к спортсменам, которые посвящают ММА всю свою жизнь», — цитирует «КП Спорт» слова Арутюняна.

Ранее Карелин раскритиковал смешанные единоборства и отказался называть дисциплину ММА спортом.