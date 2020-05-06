Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 53-летний Майк Тайсон по-прежнему очень опасен, заявил в интервью «СЭ» российский боец ММА Александр Емельяненко.

Ранее 38-летний Емельяненко сообщил в прямом эфире в Instagram, что хотел бы провести боксерский поединок с Тайсоном, который планирует вернуться на ринг.

— Бой с Тайсоном — пока просто ваше желание, или уже есть какие-то действия по его организации?

— Пока что это мое желание. Это великий боксер, который внес очень большой вклад в бокс и в спорт в целом. На просторах интернета я увидел, как он показывает свое нынешнее мастерство, работая на лапах. Для меня была бы честь выйти на ринг с таким легендарным и выдающимся человеком, как Майк Тайсон.

— Как вам, кстати, его нынешнее мастерство?

— Молодец. Очень быстрый, жесткий, сильный. Но уже не такой подвижный на ногах. Поэтому он и согласился выйти на четырехраундовый бой. Самое главное — перед ним не застаиваться. Потому что если он меня догонит, то отправит спать. Это я понимаю.

— То есть чувствуется, что он и сейчас может сложить любого?

— Ну, конечно (смеется). Человек всю жизнь учится бить. Ну как он не сложит? Я борец. Я понимаю, что я иду не за победой туда. Мне далеко еще даже до нынешнего Майка Тайсона. Это для пропаганды спорта. Столкновение двух разных стилей — самбо и бокс. (Илья Андреев)