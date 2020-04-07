Глава UFC заявил, что готов арендовать частный остров для проведения боев

Глава UFC Дана Уайт рассказал, как будет организовывать бои на частном острове, включая турнир UFC 249.

— Я в одном-двух днях от того, чтобы зарезервировать частный остров, — цитирует Уйта TMZ. — Сейчас создается вся необходимая инфраструктура. Там смогут участвовать бойцы из всех стран. Поскольку я не могу собрать всех иностранных бойцов в США, у меня будет частный остров, на котором будут собираться все спортсмены из других стран. Итак, с 18 апреля UFC возвращается в строй.

Главным событием турнира, который пройдет 18 апреля, станет бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона организации в легком весе. Изначально турнир должен был пройти в Нью-Йорке, но был перенесен из-за ситуации с коронавирусом.

На счету Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил. У 31-летнего Гэтжи — 23 боя, 21 победа и 2 поражения.

Главным событием вечера должен был стать поединок Фергюсона против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который 1 апреля сообщил, что остается на карантине из-за ситуации с пандемией, и его бой с Фергюсоном отменен.

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