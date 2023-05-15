Дана Уайт не впечатлен победой Джонни Уокера: «Он никого не удивил»

Глава UFC Дана Уайт раскритиковал полутяжеловеса Джонни Уокера (21-7), который не смог завершить бой с Энтони Смитом (36-18) досрочно.

«Уокер никого не удивил, хоть он и победил, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Его поставили в со-главном событии, чтобы он сегодня блеснул. Он одержал победу, так что это хорошо.

Он встретился с очень выносливым, крепким и опасным парнем Смитом. Но Смит упал в первом раунде и получил травму. Потом у него отказала нога, и Джонни не стал добивать. Он не пытался его удосрочить. Просто старался не рисковать и победить по очкам».

Уокер победил Смита единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.