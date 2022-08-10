Дана Уайт оценил выступление брата Усмана: «Это один из самых жестких нокаутов»

Глава UFC Дана Уайт признался, что он скучал во время боя брата Камару Усмана (20-1) Мохаммеда (8-2) и Зака Паугаа (5-1) на UFC on ESPN 40 вплоть до развязки во втором раунде.

«До нокаута бой был просто отстой, — отметил Уайт на пресс-конференции. — Это был не лучший бой в моей жизни. Но нокаут все изменил. Бой перешел от слов «О боже, как ужасно» до «Черт возьми! Это один из самых жестких нокаутов, которые я когда-либо видел». Поздравляю Усмана, он выглядел хорошо».

Усман победил Паугаа нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 7 августа на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе, США.