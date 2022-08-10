Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:25

Ян Блахович обратился к Дане Уайту: «Я устрою тебе самый крупный бой в истории Европы»

Блахович обратился к главе UFC Уайту с просьбой дать ему еще один титульный шанс
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) обратился к главе UFC Дане Уайту с просьбой дать ему еще один титульный шанс. Блахович обещает закатить с Иржи Прохазкой (29-3) крупнейший бой в истории Европы.

«Дана Уайт, никакой ерунды, никакой политики, никаких глупостей. Дай мне Прохазку, и я устрою тебе самый крупный бой по ММА в истории Европы. В отличие от него я всегда держу свое слово», — написал поляк в Twitter.

Блахович в прошлом бою победил Александра Ракича (14-3). Серб повредил колено в третьем раунде и не смог продолжить бой. Судьи отдали победу поляку техническим нокаутом. Бой состоялся 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США.

Прохазка победил Гловера Тейшейру (33-8) удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Дана Уайт
Ян Блахович
UFC
ММА
0
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
«Ференцварош» Черчесова развалился, Головин снова упустил шанс сыграть в ЛЧ. Обзор 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт оценил выступление брата Усмана: «Это один из самых жестких нокаутов»

Магомед Анкалаев обратился к Блаховичу: «Дана Уайт не сможет уберечь тебя от меня»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости