Камил Гаджиев: «Конфликт с Лахмой можно считать исчерпанным»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что стример Камиль «Лахма» Аллахвердиев позвонил ему и принес извинения за слова, сказанные в его адрес. Об этом Гаджиев сказал в интервью «СЭ».

[Аллахвердиев позвонил] абсолютно по своей инициативе, — начал Гаджиев. — Скажем так, по зову души и по обязанности мужчины. Как я это понимаю и как я с его слов это понял. Созвонились, поговорили и решили этот вопрос. Вот и все. Это же все касается тех нелицеприятных слов — я их повторять не хочу, и он не хочет, — которые он сказал в мой адрес. И за эти слова он передо мной извинился как мужчина, как мусульманин. То, что мы друг к другу имели какие-то претензии, вопросы, мы, может быть, навсегда при своем мнении в этом во всем останемся, и это не важно. Важно другое. Важно то, что если между нами были оскорбления, то Камиль в данном случае нашел в себе силы признать, что это было сделано зря. Я этому рад. Я его в этом поддерживаю. Все правильно. Так себя и должен мужчина вести в подобной ситуации.

Был ли я приятно удивлен? Да, можно так сказать. На самом деле, я действительно думал, что он так не сделает и, оценивая его как блогера или оценивая его ответственность перед аудиторией, я считал, что он этого не сделает. Кто-то может подумать, что его третьи лица убедили, запугали все, а это не так. Он себя же тоже определенному риску подвергает, что его аудитория начнет его пылесосить. Поэтому, если я каким-то образом могу влиять на его аудиторию, вообще на аудиторию людей, которые за этим следили, я скажу, что это его искреннее намерение. Здесь не при чем последствия, которые могли наступить, кто-то скажет «испугался», этого нет. Это все было сделано искренне, от души. На самом деле я это прочувствовал, это самое главное.

Основная причина конфликта — это вот эти сказанные слова. Поэтому конфликт действительно можно считать исчерпанным».

Ранее Гаджиев опубликовал запись телефонного разговора с Аллахвердиевым, в котором стример использовал в адрес Гаджиева ненормативную лексику.