Камил Гаджиев: «Лахма неплохо живет, но меня теперь интересует судьба тех пацанов, которые с ним были»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отметил, что ему интересна судьба тех людей, которые вместе с Камилем Аллахвердиевым избили Расула Мирзаева.

«Из тех трех людей, кто с ним (Аллахвердиевым. — Прим. «СЭ») был, оказывается, кто-то получил срок, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале KAMIL TIME. — Мне больше интересна их судьба. У них-то что? Он я вижу блогер, лидер мнений, в Стамбуле, у него пакетики Louis Vuitton, неплохо живет и пакетиками это подчеркивает. А вопрос: те-то как? Если у них все хорошо, он им помогает, тогда вдвойне красавец. Если они тоже считают, что он их друг до сих пор, все сделал правильно, то тогда молодец. Меня сейчас интересует только это. Все остальное уже обсудили. Это тему я для себя закрыл. Плюс минус мы друг с другом с ним согласились.

Единственное, раз он говорит теперь про правильное, про улицу, меня теперь только интересует судьба тех пацанов, которые с ним были. Если он их на всех этапах поддерживал, так как они за него пошли, всегда грел, если у них тоже Louis Vuitton на хате стоит, если они хорошо живут и он их не оставил, делится, тогда красавец, если нет — надо задуматься».

Ранее Аллахвердиев опубликовал видео на YouTube, в котором изложил свою версию событий 2016 года, когда у него случился конфликт с бойцом Расулом Мирзаевым. Ссора завершилась нападением на Мирзаева и его избиением. Аллахвердиев сейчас живет за границей, так как до сих пор скрывается от правоохранительных органов.

