Глава Bellator Скотт Кокер сообщил, что хотел бы организовать еще три боя для Федора Емельяненко. По его словам, следующим соперником россиянина мог бы стать Джош Барнетт.

- Я еще не общался с Федором, но хотел бы организовать для него тур - бои в Японии, США и Москве. Через несколько недель все будет понятно, - приводит BJPenn слова Кокера. - Федор никогда не дрался с Барнеттом, это было бы невероятно.

Но пока непонятно, получит ли Барнетт титульный бой. Его менеджеры хотят провести промежуточный поединок, а он сам хочет сразу драться за чемпионский титул.