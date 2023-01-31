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Сегодня, 07:55

Гилберт Бернс: «На кону моего боя с Масвидалем должен стоять пояс BMF»

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Гилберт Бернс (21-5) попросил главу лиги Дану Уайта сделать его бой с Хорхе Масвидалем (35-16) 5-раундовым и за титул.

«Эй, Дана! 8 апреля мой бой должен быть 5-раундовым! Поставь этот пояс (BMF. — Прим. «СЭ"] на кон! Все знают, что в UFC только один парень готов драться с любым!» — написал бразилец в Twitter.

«Извини, Гилберт. Я уже подписал контракт, чувак», — ответил Масвидаль на The MMA Hour.

Бернс и Масвидаль подерутся 8 апреля на UFC 287 в Нью-Йорке, США.

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