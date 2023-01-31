Макс Холлоуэй подерется с Арнольдом Алленом 15 апреля на UFC Fight Night

Экс-чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй (23-7) встретится с Арнольдом Алленом (19-1) 15 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил журналист ESPN Брэтт Окамото в Twitter.

Холлоуэй проиграл третий бой Александру Волкановски (25-1) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 2 июля 2022-го на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

Аллен нокаутировал Келвина Каттара (23-7) во втором раунде на UFC Fight Night 213. Турнир состоялся 29 октября 2022 года в Лас-Вегасе, США.