Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:20

Макс Холлоуэй подерется с Арнольдом Алленом 15 апреля на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй (23-7) встретится с Арнольдом Алленом (19-1) 15 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил журналист ESPN Брэтт Окамото в Twitter.

Холлоуэй проиграл третий бой Александру Волкановски (25-1) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 2 июля 2022-го на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

Аллен нокаутировал Келвина Каттара (23-7) во втором раунде на UFC Fight Night 213. Турнир состоялся 29 октября 2022 года в Лас-Вегасе, США.

0
Читайте также
МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Волкова Кияшко надеется, что Павлович победит Блейдса и получит бой за титул
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости