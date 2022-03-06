Дана Уайт — о Ковингтоне: «Он м****, но я уважаю этого парня. Не уверен, что он подерется с Порье»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал поединок между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.

«Получился отличный бой. Борьба в исполнении Масвидаля была лучше, чем я ожидал, а также его выносливость была на высоте. Получился сложный бой для обоих бойцов». — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 272.

«Разве у кого-то есть сомнения в том, что Колби — м****? Он м****, но я уважаю этого парня, — продолжил Уайт. — Неважно, как сильно ты его ненавидишь, ты должен уважать его».

Также Уайт оценил вероятность проведения боя между Колби Ковингтоном и Дастином Порье.

«Станет ли Порье его следующим оппонентом? Я не уверен. Он [Колби] в очень странной ситуации, ведь он дважды проиграл Усману, а по остальным прошелся без проблем. Я не знаю, нам нужно сесть и поговорить с Колби, решить его дальнейшую судьбу. Ну подерется он с Порье, а дальше что? Спустится в легкий вес? Если он продолжит выигрывать, то рано или поздно он вновь подерется за титул в полусреднем весе».

Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 272, который состоялся в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе.