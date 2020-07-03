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Гэтжи соболезнует Хабибу в связи со смертью отца

3 июля 2020, 20:16
Джастин Гэтжи. Фото MMA Junkie
Джастин Гэтжи. Фото MMA Junkie
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Американский боец ММА Джастин Гэтжи выразил соболезнования россиянину Хабибу Нурмагомедову, у которого скончался отец. Абдулманап Нурмагомедов был тренером своего сына.

«Ужасно услышать такие новости о Легенде Абдулманапе Нурмагомедове, — написал Гэтжи в Twitter. — Мне очень жаль. Хабиб, твой отец ушел с сердцем, полным гордости, потому что он знал, что ты продолжишь его наследие».

Гэтжи должен стать следующим соперником Хабиба. Ранее он победил Тони Фергюсона.

Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений.

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