Гэтжи соболезнует Хабибу в связи со смертью отца

Американский боец ММА Джастин Гэтжи выразил соболезнования россиянину Хабибу Нурмагомедову, у которого скончался отец. Абдулманап Нурмагомедов был тренером своего сына.

So heartbreaking to hear this news of the Legend Abdulmanap Nurmagomedov. I'm very sorry @TeamKhabib You're dad passed with a heart full of pride knowing you will carry on his legacy. — Justin Gaethje ?? (@Justin_Gaethje) July 3, 2020

«Ужасно услышать такие новости о Легенде Абдулманапе Нурмагомедове, — написал Гэтжи в Twitter. — Мне очень жаль. Хабиб, твой отец ушел с сердцем, полным гордости, потому что он знал, что ты продолжишь его наследие».

Гэтжи должен стать следующим соперником Хабиба. Ранее он победил Тони Фергюсона.

Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений.