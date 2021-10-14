Гэтжи: «Поражение для таких людей как я, является огромной мотивацией»

Американский боец UFC Джастин Гэтжи ответил на вопрос, что его мотивирует поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова перед поединком со своим соотечественником Майклом Чендлером.

«Поражение для таких людей как я, является огромной мотивацией. Вот почему я буду в отличной форме после этого тренировочного лагеря. Я постоянно говорю своему наставнику, что должен работать больше. Я должен много работать, чтобы доказать, что могу лучше. Я всю жизнь трудился ради одной цели — стать чемпионом. Было бы глупо отнестись к поединку с Чендлером легкомысленно», — приводит слова Гэтжи MiddleEasy.

Поединок Гэтжи — Чендлер на турнире UFC 268 в Нью-Йорке состоится в ночь на 7 ноября на арене Madison Square Garden.