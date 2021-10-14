Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра ответил на критику второго номера дивизиона Джастина Гэтжи.

«Гэтжи называет меня тем, кто сдается в боях ментально, хотя Чэндлер потряс меня и потом 3 минуты не мог добить на земле, — сказал Оливейра в интервью Globo. — Когда же я потряс Чэндлера, через несколько секунд он уже был в отключке. Мы все видели последний бой Гэтжи. Я даже не хочу об этом говорить, но его выступление в этом поединке — самое отвратительное, которое я когда-либо видел. Он просто умер там. Он устал уже к концу первого раунда. Знаете ситуации, когда кто-то лает и мяукает в соцсетях, чтобы оставаться на слуху? Вот это то, что делает Гэтжи, чтобы о нем не забыли.

Если бы все определяли разговоры, то UFC запускал бы в клетку попугаев. У меня есть красноспинный попугай в Бразилии — он может говорить целый день. Он переговорит любого. Но в клетке нужны не разговоры — там нужна огневая сила удара, хорошее БЖЖ и борьба".

11 декабря Оливейра подерется с Дастином Порье на UFC 269.