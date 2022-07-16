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Сегодня, 18:12

Монсон заявил, что не собирается уезжать из России: «Я — русский»

Монсон заявил, что не собирается уезжать из России
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Американский боец Джефф Монсон заявил, что не собирается уезжать из России.

«Моя жизнь в России. У меня здесь жена, дети. У меня тут школы. Я планирую открыть еще бесплатные школы в России. Это теперь моя работа. Я работаю с правительством, помогаю людям, потерявшим дома, помогаю детям.

В Америке у меня три ребенка, по которым я скучаю, которых хочу увидеть. Для меня важно с ними поддерживать отношения, но это единственное, что меня связывает с Америкой. У меня нет намерений возвращаться в США, быть их частью. Моя жизнь в России. Я — русский", — приводит слова Монсона РЕН ТВ.

5 августа Монсон предстоит бой против Вячеслава Дацика. Поединок станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Канал РЕН ТВ покажет бой Дацика и Монсона в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1001088-legendarnyi-boets-monson-zaiavil-chto-ne-nameren-pokidat-rossiiu
Джефф Монсон
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