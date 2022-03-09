Бой Хасбулаева и Сулейманова на АСА 138 отменен

Чемпион АСА в полулегком весе Магомедрасул Хасбулаев (34-8) прекратил подготовку к бою с Алиханом Сулеймановым (14-2). Хасбулаев получил травму и выбывает из турнира АСА 138.

«Ассаламу алейкум всем! Как вы помните, 26 марта я должен был защищать на ACA138 свой пояс. К сожалению, при подготовке я получил травму и вынужден ее прекратить. Защита пояса — ответственная задача, и хотелось бы быть готовым на все 100 процентов. Я постараюсь максимально быстро восстановиться и вернуться в строй как можно скорее», — написал Хасбулаев в Instagram.

Хасбулаев должен был провести вторую защиту титула на АСА 138 в Санкт-Петербурге (27 марта). В предыдущем бою он одолел Рамазана Кишева (17-4) 5 ноября на АСА 131 в третьем раунде техническим нокаутом.