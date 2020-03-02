Генри Сехудо вернется в наилегчайший дивизион после боя с Альдо
14:40
Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо намерен вернуться в наилегчайший дивизион.
— Сехудо будет защищать свой титул в наилегчайшем весе после поединка с Жозе Альдо, — сообщил Абдель-Азиз в своем Twitter.
Сехудо подтвердил свои намерения, утвердительно ответив на публикацию Абдель-Азиза.
They can all get it! ?????— Henry Cejudo (@HenryCejudo) March 2, 2020
Генри Сехудо освободил пояс чемпиона в наилегчайшем весе в конце 2019 года. Сехудо будет защищать пояс чемпиона легчайшего дивизиона 9 мая на UFC 250. Мероприятие пройдет в Бразилии, американец встретится с бразильцем Жозе Альдо.