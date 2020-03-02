Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Генри Сехудо вернется в наилегчайший дивизион после боя с Альдо

14:40
Теги:

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо намерен вернуться в наилегчайший дивизион.

— Сехудо будет защищать свой титул в наилегчайшем весе после поединка с Жозе Альдо, — сообщил Абдель-Азиз в своем Twitter.

Сехудо подтвердил свои намерения, утвердительно ответив на публикацию Абдель-Азиза.

Генри Сехудо освободил пояс чемпиона в наилегчайшем весе в конце 2019 года. Сехудо будет защищать пояс чемпиона легчайшего дивизиона 9 мая на UFC 250. Мероприятие пройдет в Бразилии, американец встретится с бразильцем Жозе Альдо.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир