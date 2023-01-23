Генри Сехудо рассказал, почему Морено в Бразилии закидали стаканами с пивом

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) заявил, что чемпион в наилегчайшем весе Брэндон Морено (21-6) назвал бразильцев «собаками».

«Ты только что назвал бразильцев собаками... я бы не стал говорить это сразу после боя, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Может быть, следовало сказать это, когда ты будешь вместе со своими мексиканскими фанатами. Просто я думаю, что-то, что он сказал, было вообще не в тему. Возможно, он разволновался и произнес «Perro dogs». Поэтому они начали бросать в него стаканы с пивом и другими вещами».