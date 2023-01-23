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Мовсар Евлоев осудил сожжение Корана в Швеции: «Вы — общество нелюдей»

Евлоев раскритиковал власти Швеции за то, что они допустили сожжение Корана перед турецким посольством
Давид Хачатрян
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Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев (16-0) раскритиковал власти Швеции за то, что они допустили сожжение Корана перед турецким посольством в Стокгольме.

«Не надо прикрывать свою тиранию против мусульманин свободой слова! Власти Швеции одобрили это, более того, они это и спланировали. Вы — общество нелюдей, как и те, кто одобряют эти действия. Аллах унизил вас в этой жизни и гарантировал вам мучения в мире вечном! А «мусульманам» которые равнодушно отнеслись этой мерзости, пусть Аллах дарует мужество, что им так не хватает», — написал Евлоев в соцсетях.

21 января прошла акция сторонников ультраправой партии «Жесткий курс», в ходе которой был публично сожжен Коран.

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