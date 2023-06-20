Генри Сехудо подерется с Марлоном Верой 19 августа на UFC 292

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) встретится с шестым номером рейтинга в легчайшем весе Марлоном Верой (20-8) 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото со ссылкой на Дану Уайта.

Алджамейн Стерлинг (23-2) победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Вера прошлый бой проиграл Кори Сэндхэгену (16-4) раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.