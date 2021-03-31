Гасанов и Дипчиков оспорят титул временного чемпиона ACA в Минске

Россиянин Магомедрасул Гасанов проведет бой против первого номера рейтинга ACA, болгарского бойца ACA Николы Дипчикова. Они поборются за пояс временного чемпиона ACA в среднем весе.

26-летний Гасанов провел 17 боев, одержал 15 побед и потерпел 2 поражения. У его 36-летнего соперника из Софии 28 поединков в ММА, из них 20 побед, 7 поражений.

Победитель боя Дипчиков — Гасанов встретится с чемпионом в среднем весе Саламу Абдурахмановым, когда он полностью восстановится после травмы. Турнир пройдет 9 апреля в Минске со зрителями.