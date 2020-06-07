Гарбрандт нокаутировал Асcунсао на UFC 250

Американец Коди Гарбрандт в соглавном бою вечера на UFC 250 в Лас-Вегасе (США) нокаутировал бразильца Рафаэля Ассунсао. Встреча прошла в весовой категории до 61,2 кг. Она завершилась во втором раунде.

На счету 28-летнего Гарбрандта 12 побед и 3 поражения. У 37-летнего Ассунсао 27 побед и 8 поражений.

Турнир возглавит бой за титул чемпионки в полулегком весе между бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелицией Спенсер.

Нуньес — Спенсер и другие бои UFC 250: расписание и трансляция