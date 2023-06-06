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Сергей Павлович рассказал трогательную историю из детства

Давид Хачатрян
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Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович (18-1) поделился историей, как он в детстве отметил самый счастливый Новый год в своей жизни.

«Я не из богатой семьи, мы жили бедновато, и у нас Новый год считался самым главным праздником в году, — сказал Павлович в интервью «Вестнику ММА». — И был такой год, что было безденежье страшное, а в детстве всегда надо было, чтобы на столе хотя бы была бутылка газировки и салат оливье. И мы с братом нашли какую-то алюминиевую штуку, пошли сдали, и принесли эти деньги матери, царство ей небесное, и она пошла в магазин, купила газировки и сделал салат оливье. И вот этот Новый год был самым счастливым. Он запал на всю жизнь».

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Сергей Павлович
UFC
ММА
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