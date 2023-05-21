Гаджиев заявил, что он не был обижен на Сульянова

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова основателя Hardcore Fighting Championship Анатолия Сульянова, который заявил, что готов принести извинения функционеру.

«У Сульянова, конечно, нет никаких причин приносить извинения. Мне кажется, что кто-то неправильно интерпретировал мои слова. На видео, где я говорил о турнире, я не выглядел человеком, который на что-то обиделся и хочет извинений. Нет. Мне кажется, мы ко всей ситуации отнеслись с юмором. Он на пресс-конференции сказал, что я смотрю все бои Hardcore и AMC Fight Nights. Глава лиги должен плюс-минус рассуждать именно так. Я с юмором парировал, что те люди, которые выступают в Hardcore, не то чтобы мне не интересны, ничего нового в их исполнении я не увижу. Так оно и есть. Я «снял» информацию по результатам, потому что Куат Хамитов, Фернандо Родригес, Муратбек Касымбай прошли определенный путь с нами и продолжают идти. Конечно, очень интересно, как они выступили. Но смотреть... У меня на это нет времени», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

19 мая Муратбек Касымбай единогласным решением судей победил Аловсета Мамиева на турнире Hardcore MMA в Казахстане. В другом поединке вечера Хадис Ибрагимов нокаутировал Фернандо Родригеса.