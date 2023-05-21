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Гаджиев назвал Касымбая и Хейбати средними бойцами

Алина Савинова
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о победе Муратбека Касымбая над Аловсетом Мамиевым на турнире Hardcore MMA.

«Муратбек застрял в той же парадигме, в которой застрял Мохаммед Хейбати. Это хороший боец, который не развивается. Для того, чтобы развиваться всегда нужны принципиальные соперники. Как только он сталкивается с серьезной оппозицией, он смотрится не лучшим образом. На момент, когда Касымбай и Хейбати дрались друг с другом, они были молодыми, перспективными спортсменами. После этого, без обид, они превратились больше в шоуменов. Не факт, что это плохо. Но о какой-то высококлассной спортивной составляющей в их случае я бы не говорил. Средние бойцы, которые здорово прокачаны медийно. Это их характеристика на сегодняшний день», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

19 мая Касымбай единогласным решением судей победил Мамиева на турнире Hardcore MMA в Казахстане. В другом поединке вечера Хадис Ибрагимов нокаутировал Фернандо Родригеса.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-kasymbai-i-kheibati-srednie-boicy-kotorye-zdorovo-prokachany-mediino-252874/
Камил Гаджиев
ММА
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