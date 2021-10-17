Гаджиев прокомментировал возможность проведения третьего боя между Минеевым и Исмаиловым
03:00
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о противостоянии Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.
«Третий бой может быть, но это зависит от Магомеда Исмаилова и от того, завершит ли он карьеру или нет», — приводит слова Гаджиева ТАСС.
Бой в среднем весе завершился победой Минеева нокаутом в третьем раунде. Минеев защитил титул AMC Fight Night в среднем весе.
На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья.
Прошлая встреча Исмаилова и Минеева состоялась в октябре 2018 года — она завершилась вничью.
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