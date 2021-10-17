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Орловский единогласным решением судей победил Фелипе на UFC Vegas 40

04:05
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Белорусский боец Андрей Орловский в со-главном поединке турнира UFC Vegas 40 победил бразильца Карлоса Фелипе.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Орловского единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

На счету 42-летнего Орловского 32 победы и 20 поражений, у 26-летнего Фелипе 11 побед при 2 поражениях.

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Сергей Разин все материалы автора
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