Орловский единогласным решением судей победил Фелипе на UFC Vegas 40
04:05
Белорусский боец Андрей Орловский в со-главном поединке турнира UFC Vegas 40 победил бразильца Карлоса Фелипе.
Поединок в тяжелом весе завершился победой Орловского единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
На счету 42-летнего Орловского 32 победы и 20 поражений, у 26-летнего Фелипе 11 побед при 2 поражениях.
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