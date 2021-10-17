Брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан прокомментировал поражение своего бойца в поединке с Владимиром Минеевым.

«Прежде всего хвала Всевышнему, у нас свои планы, у него — свои, — сказал Исмаилов на послематчевой пресс-конференции. — Значит так было лучше для нас. Мухаммед был готов на сто процентов, он в спаррингах чувствовал себя прекрасно, менял двух спарринг-партнеров, с одним два раунда, выходил другой — пять раундов. Дышал просто великолепно. Я не знаю, Володя, наверное, криптонит его, не подходит ему, видимо. Просто неудобен ему. Не дано, видимо, ему выиграть его.

На морально-волевых качествах он вытащил этот бой. В техническом плане Мухаммед, могу правду сказать, был лучше намного. И в стойке и в борьбе. Он вытащил за счет выносливости, своего характера. Видимо, так должно было быть».

Минеев победил Исмаилова техническим нокаутом в главном событии турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи.