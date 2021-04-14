Фьюри пообещал «отжарить» Нганну и получил ответ камерунца
10:45
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обменялись любезностями в социальной сети Twitter.
Инициативу проявил Фьюри, который пообещал Майку Тайсону подраться с Нганну после поединка с Энтони Джошуа.
«Майк, после того, как я разобью Энтони Джошуа, я отжарю Нганну. Фрэнсис — легкая работа», — написал Фьюри.
Обладатель самого сильного удара в ММА камерунец Нганну не оставил без внимания данное заявление боксера.
«Если тот парень сделал это с тобой, как ты думаешь, что сделал бы я?», — ответил Нганну, выложив фотографию.
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