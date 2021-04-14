Фьюри пообещал «отжарить» Нганну и получил ответ камерунца

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обменялись любезностями в социальной сети Twitter.

Инициативу проявил Фьюри, который пообещал Майку Тайсону подраться с Нганну после поединка с Энтони Джошуа.

«Майк, после того, как я разобью Энтони Джошуа, я отжарю Нганну. Фрэнсис — легкая работа», — написал Фьюри.

Обладатель самого сильного удара в ММА камерунец Нганну не оставил без внимания данное заявление боксера.

«Если тот парень сделал это с тобой, как ты думаешь, что сделал бы я?», — ответил Нганну, выложив фотографию.