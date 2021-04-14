Экс-чемпион UFC Петтис планирует перейти в бокс

Бывший чемпион UFC в легком весе американец Энтони Петтис рассматривает вариант перехода в профессиональный бокс после участия в турнирах PFL.

«Я определенно буду совмещать разные стили. Я работаю над своим боксом и понимаю, что мог бы попробовать себя в этом направлении, — сказал Петтис в интервью FanSided. — Я спарринговал с некоторыми из лучших боксеров, среди которых есть и действующие чемпионы. Проявил себя хорошо. Обычно у меня хорошие кики, но люди еще не видели, насколько хорошо я бью руками, и это то, что я действительно хочу продемонстрировать. После двух сезонов в PFL я решу, какой путь я выберу, или, по крайней мере, проведу боксерский бой к тому времени и посмотрю, понравится ли мне».

Энтони Петтис дебютирует в PFL на турнире, который состоится в ночь на 24 апреля в Атлантик-Сити. Его оппонентом станет бывший боец UFC Клэй Голлард.